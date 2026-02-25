В Кузбассе оштрафуют за вывоз грязи со стройплощадок на колесах автомобилей

В Кемеровской области введены штрафы за загрязнение автомобилями общественных территорий. Соответствующие изменения в региональный закон об административных правонарушениях законодательное собрание внесло 25 февраля.

«Это касается выноса грунта и грязи на территорию общего пользования транспортом, который выезжает с площадок, где ведутся строительные, земляные и другие работы, а также с территорий организаций, производящих стройматериалы»,— пояснила пресс-служба областного парламента.

Размер штрафа варьируется от 3 тыс. руб. для физических лиц при первом подобном нарушении до 100 тыс. руб. для юридических лиц при повторном.

Валерий Лавский