В Югре 48 населенным пунктам угрожает подтопление

Около 5 тыс. жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры находятся в зоне возможного подтопления. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук во время встречи с полпредом президента в УрФО Артемом Жогой. Под угрозой подтопления оказались 48 населенных пунктов.

«По данным Росгидромета, в 2026 году ожидается повышение уровня воды в реках Обь, Иртыш и Северная Сосьва», — рассказал господин Кухарук.

Он отметил, что для оперативного реагирования подготовили более 8 тыс. сотрудников, около 1,8 тыс. единиц техники, 241 плавсредство и 35 воздушных судов. Власти региона также определили 70 пунктов временного размещения на 8 тыс. человек. Губернатор добавил, что для предотвращения ледовых заторов — скоплений льда в узких местах рек — специальные ведомства проведут ледовзрывные работы.