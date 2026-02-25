В Карагандинской области Казахстана во время учений упал истребитель Су-30СМ

Истребитель Су-30СМ потерпел крушение во время планового учебного полета в Карагандинской области Казахстана. Пилоты катапультировались. Их жизням ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

Экипаж истребителя находится под наблюдением врачей. Район крушения самолета оцеплен. Угрозы для местных жителей и инфраструктуры нет.

Для установления причин ЧП создана специальная комиссия Минобороны во главе с начальником департамента безопасности полетов. В составе комиссии — профильные специалисты авиационной службы. По итогам расследования инциденту дадут правовую оценку и вынесут процессуальное решение.