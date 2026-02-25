«Ведомости»: деньги компаний ОПК в банках без доступа к гостайне переведут в ПСБ

Счета предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), размещенные в банках, утративших статус уполномоченных на работу с государственной тайной, будут закрывать. Их средства в принудительном порядке начнут переводить в ПСБ. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Соответствующие поправки к закону об оборонном заказе одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили собеседники газеты. Законопроект подготовил Минфин России. Представитель ведомства заявил журналистам, что инициатива направлена на совершенствование механизма перевода сопровождаемых контрактов гособоронзаказа (ГОЗ) из банков, которые исключены из списка уполномоченных, в те, которые сохраняют соответствующий статус.

Согласно проекту, банк, лишившийся такого статуса, не сможет проводить операции по прежним счетам, за исключением перевода средств в оборонный банк. Он также обязан сформировать реестр всех открытых отдельных счетов предприятий ОПК либо уведомление об их отсутствии. Эти сведения кредитная организация должна передать в единую информационную систему ГОЗ для проверки на полноту и корректность.

С конца 2017 года перечень уполномоченных банков засекречен. На момент его закрытия в него входили восемь кредитных организаций: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, Новикомбанк, банк «Россия» и банк «Санкт-Петербург». В 2019 году ПСБ получил статус опорного банка для сопровождения расчетов предприятий ОПК.