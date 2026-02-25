«РТК-ЦОД» возглавил Давид Мартиросов

Один из крупнейших операторов дата-центров в России «РТК-ЦОД» (совместное предприятие «Ростелекома» и ВТБ) сменил гендиректора. Вместо Сергея Бочкарева должность занял гендиректор «Базиса» Давид Мартиросов, рассказал господин Мартиросов на мероприятии, посвященном раскрытию финансовых результатов компании 25 февраля.

При этом Мартиросов сохраняет посты старшего вице-президента по коммерческим ИТ-продуктам «Ростелекома» и руководителя группы компаний «Базис». Господин Бочкарев при этом возглавит совет директоров компании.

На новом посту Давид Мартиросов займется развитием B2B-решений для задач искусственного интеллекта, усилением присутствия компании в B2G-сегменте, а также подготовкой активов «РТК-ЦОД» к первичному размещению акций (IPO), сказал он на мероприятии.

Группа компаний «Базис» (входит в «РТК-ЦОД») — российский разработчик инфраструктурного ПО, развивает экосистему виртуализации на собственной кодовой базе (виртуальные рабочие места, защита виртуальной среды, платформа виртуализации и другие продукты). В декабре 2025 года «Базис» провел IPO и стал единственным новым ИТ-эмитентом прошлого года.