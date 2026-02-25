ФСБ: житель Кубани планировал сжечь самолет на военном аэродроме по заданию Киева

ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме в Краснодарском крае, преступление координировали украинские спецслужбы. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, мужчина 1986 года рождения планировал поджечь военный самолет. В спецслужбе считают, что он был завербован ГУР Минобороны Украины после того, как «инициативно установил контакт в мессенджере WhatsApp» с представителем украинского ведомства.

Согласно заявлению ФСБ, мужчина собирал и передавал фото- и видеоматериалы о функционировании военных объектов на Кубани, затем он изготовил зажигательные смеси для поджога самолета. Подозреваемый задержан.