В Димитровграде Ульяновской области растет число заболевших мышиной лихорадкой

За восьмую календарную неделю 2026 года (с 16 по 22 февраля) в Димитровграде Ульяновской области зарегистрировано восемь новых случаев заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС, в народе именуют мышиной лихорадкой). Об этом на своем официальном сайте сообщило Межрегиональное управление №172 Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА, занимается вопросами санэпиднадзора в городе атомщиков).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марк Боярский, Коммерсантъ Фото: Марк Боярский, Коммерсантъ

Неделей ранее было зарегистрировано только два случая ГЛПС. Интенсивный показатель заболеваемости остае6тся высоким — 13,5 случая на 10 тыс. населения. Если за три с половиной месяца с 10 октября 2025 года по 25 января 2026 года было зарегистрировано 228 случаев ГЛПС, то, по данным ФМБА, с января по 23 февраля 2026 года на территории города Димитровграда зарегистрировано 154 случая ГЛПС.

Ситуация с резким ростом заболеваемости ГЛПС в Ульяновской области и, в частности, в Димитровграде, была темой обсуждения на заседании штаба по комплексному развитию региона, проводимого по руководством губернатора Алексея Русских. Как докладывала на совещании глава регионального управления РПН Елена Дубовицкая, «на территории Ульяновской области сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ГЛПС, такая высокая заболеваемость не регистрировалась в последние 10 лет».

На сайте администрации Димитровграда никаких сообщений по ситуации с заболеваемостью ГЛПС нет.

ГЛПС — опасное заболевание, которое в случае несвоевременного лечения может закончиться летальным исходом. Основным переносчиком заболевания в регионе является мышь — рыжая полевка. Вирус содержится в крови грызуна и попадает во внешнюю среду с естественными выделениями. Вирус попадает в организм человека при вдыхании пыли, содержащей высохшие частицы выделений грызунов (например, при перевозке сена), с пищей, загрязненной выделениями грызунов, а также через раны на коже.

Андрей Васильев, Ульяновск