Экспорт рапсового масла из Удмуртии в Китай увеличился почти в 3 раза

2 тыс. т рапсового масла экспортировали из Удмуртии в Китай с начала года, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по республике. Это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.

17 февраля специалисты управления проконтролировали отправку 896,5 т рапсового масла. Вся продукция прошла документарный и лабораторный контроль. Собственнику груза оформлено 39 фитосанитарных сертификатов.

Напомним, 22,6 т питательного грунта ввезли в Удмуртию из Белоруссии. Это первый ввоз грунта в текущем году. За аналогичный период 2025 года ввоз грунта не осуществлялся.

Анастасия Лопатина