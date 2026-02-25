Собянин анонсировал оплату по биометрии в наземном транспорте в 2026 году

Оплатить проезд по биометрии можно будет в городском наземном транспорте Москвы и на всех станциях Московских центральных диаметров (МЦД) уже в 2026 году. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Среди других инноваций господин Собянин отметил пилотный проект по управлению движением с помощью искусственного интеллекта в жилом микрорайоне в Тушино. «Увеличим долю умных светофоров до 80%»,— добавил мэр.

В декабре 2025 года Сергей Собянин говорил, что оплата проезда по биометрии заработала на всех турникетах метро и Московского центрального кольца (МЦК). Опция также доступна в аэроэкспрессах, на причалах регулярного речного электротранспорта и нескольких станциях МЦД.