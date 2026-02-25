В Амурской области помощник машиниста поджег электровоз

В Амурской области суд заключил под стражу помощника машиниста за поджог электровоза. Мужчину обвиняют в диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ). С ходатайством о заключении под стражу в суд обратился следователь УФСБ России по Амурской области.

По данным следствия, молодой человек проник в машинное отделение электровоза и поджег блок управления электричеством с помощью зажигательной смеси. Сотрудники депо потушили возгорание.

Обвиняемый полностью признал свою вину, дал признательные показания, просил отправить его под домашний арест. Но суд решил, что, находясь на свободе, обвиняемый может воспрепятствовать производству по уголовному делу, скрыв и уничтожив следы преступления, и заключил его под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе судов по Амурской области.

В УФСБ России по региону уточнили, что неустановленные лица взломали профиль амурчанина на портале «Госуслуг» и оформили на него кредит, а затем под предлогом возврата денег, а также угрожая возбуждением уголовного дела за финансирование вооруженных сил Украины, склонили к поджогу железнодорожного локомотива. За совершенную диверсию мужчине грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Анна Яшина, Благовещенск