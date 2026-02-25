РБК: у бывшего депутата-единоросса Исаева могут изъять активы на 10 млрд рублей

Генеральная прокуратура (ГП) подала в Ленинский районный суд Краснодара антикоррупционный иск к бывшему депутату Госдумы от «Единой России» Ризвангаджи Исаеву. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. По их данным, у господина Исаева хотят конфисковать активы на сумму 10 млрд рублей.

Ответчиками по делу выступают восемь человек, включая экс-депутата, его детей, бывшую и нынешнюю жен. В иске также фигурируют восемь организаций, среди которых «Газтрансбанк», «Тепловая транспортная компания» и «Центр-Отель», владеющий краснодарским отелем Marriott.

Господин Исаев во время своего парламентского срока в Госдуме V созыва с 2007 по 2011 год входил в комитет по строительству и земельным отношениям. По данным источников издания, ГП считает, что он использовал служебные полномочия для ведения коммерческой деятельности.

В иске ГП указано, что в 2007–2008 годах подконтрольные господину Исаеву структуры получили в аренду в Краснодаре государственные земли. Затем, по версии надзора, участки были выкуплены по льготной цене под обещание комплексного развития, в том числе строительства социальной инфраструктуры. Позднее контролируемое экс-депутатом ООО отказалось от взятых на себя обязательств, а земли могли быть использованы подконтрольными господину Исаеву лицами «по их усмотрению», пишет РБК. За счет земель и полученных от их реализации незаконных доходов Ризвангаджи Исаев реализовал несколько крупных девелоперских проектов, заявили собеседники издания.

По данным источников РБК, ГП потребовала обратить в собственность государства активы господина Исаева стоимостью 10 млрд рублей. Могут быть изъяты доли в Газтрансбанке (более 90%), «Центр-Отеле» (95%), «Южном ресурсе» (100%), СЗ «Сармат» и «Сармат Строе» (по 90%) и «Арс Капитале» (100%), которые принадлежат Ризвангаджи Исаеву и его семье.