Мировой рынок слияний и поглощений в 2026 году продолжит расти

По прогнозам исследовательской компании Pitchbook, на которые ссылается телеканал CNBC, мировой рынок слияний и поглощений (M&A) продолжит уверенный рост в 2026 году.

Pitchbook подсчитала, что в 2025 году в мире было завершено и объявлено о сделках M&A на общую сумму $4,9 трлн. Это на 40% больше, чем годом ранее, и выше рекорда в $4,86 трлн, установленного в 2021 году. Рост активности в минувшем году аналитики объяснили снижением учетных ставок ЦБ многих стран, улучшением оценок стоимости компаний и увеличением инвестиций в искусственный интеллект.

В 2026 году аналитики ожидают продолжения роста M&A. Опрос Bain & Company, проведенный среди 300 руководителей компаний, занимающихся слияниями и поглощениями, показал, что 80% из них ожидают сохранения или увеличения активности в этом году. Опрошенные объясняют это улучшением макроэкономических условий и растущим объемом активов у частных инвестиционных и венчурных фондов.

По результатам опроса, проведенного банком Goldman Sachs среди 600 корпоративных и финансовых клиентов, 57% считают, что определяющими факторами в решениях по сделкам станут масштабы бизнеса и стратегический рост. «Резкие изменения в торговой политике сменились менее угрожающими переменами. Поэтому чувство облегчения переросло в уверенность, а вскоре и в опасение упустить хорошие возможности»,— полагает Джейк Генри, возглавляющий в консалтинговой компании McKinsey подразделение по анализу слияний и поглощений.

Евгений Хвостик