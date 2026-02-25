ФСБ: в Оренбурге предотвращено заказное убийство крупного бизнесмена

Сотрудники ФСБ предотвратили заказное убийство крупного бизнесмена в Оренбурге. Задержан организатор готовящегося преступления. Им оказался гражданин 1975 года рождения, конкурент предпринимателя по торговле, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Возбуждено уголовное дело об организации приготовления убийства по найму. Задержанного взяли под стражу.

Целью убийства был гражданин России, «выходец одной из стран Центрально-Азиатского региона». Его имя и другая информация не приводятся. По версии СКР, в сентябре 2025 года заказчик преступления, не желая возвращать коммерсанту долг в 15 млн руб., решил совершить его убийство. Он обратился к своему знакомому и за вознаграждение предложил убить конкурента.

После, уточняет следствие, мужчина разработал план, передал сообщнику деньги, на которые тот приобрел автомобиль, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, показал исполнителю фотографию предпринимателя и сообщил данные о его личности. Сообщник обратился в полицию и рассказал о подготовке убийства. Заказчика задержали во время передачи денег за якобы совершенное преступление.