Уголовное дело завели в Омске по факту коммунальной аварии в Кировском округе

По факту прорыва на теплосетях в Кировском округе Омска СУ СКР региона возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Инцидент произошел из-за нарушения сроков отключения теплоснабжения и горячего водоснабжения, превышающих установленные нормы, сообщает пресс-служба областного СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

По данным правоохранительного ведомства, 20 февраля в связи с повреждением на трубопроводе было отключено горячее водоснабжение и теплоснабжение, в том числе в многоквартирном доме на ул. 2-й Кировской. Следствием длительного устранения повреждений стало промерзание внутридомовых сетей. Во время отогрева и пуска теплоснабжения случился прорыв участка сети. Кроме того, в одной из квартир, где проживает многодетная семья, частично разрушился потолок.

Накануне в региональной прокуратуре сообщили, что надзорное ведомство потребовало от АО «Тепловая компания» устранить нарушения. Генеральному директору организации было внесено представление, решается вопрос о привлечении компании к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами).

Александра Стрелкова