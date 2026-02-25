С сентября в России могут вырасти разовые платежи за участки россыпного золота

Минприроды подготовило приказ о введении дополнительного повышающего коэффициента к стартовому разовому платежу за участки россыпного золота в размере 1,2. Он может вступить в силу с сентября 2026 года, заявили ТАСС в Роснедрах.

Речь идет о стартовом платеже, который установлен при предоставлении права пользования недрами, в том числе по итогам аукционов на участки добычи золота. Поимо этого, согласно документу, планируется ввести для золота показатель КДРМ (коэффициент, характеризующий территорию добычи драгоценных металлов).

Стартовый платеж за лицензию на пользование участком недр рассчитывается индивидуально и в том числе зависит от категории и величины запасов полезных ископаемых. В формуле учитывается минимальный платеж, который исходит из 10% от расчетного среднегодового НДПИ. Минприроды подготовило инициативу в октябре. В декабре в Роснедрах заявили, что прорабатывают предложение, но деталей не представили.