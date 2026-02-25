Назван возможный мотив подорвавшего сотрудников ДПС в Москве можгинца

Молодой человек из Удмуртии, совершивший подрыв автомобиля ДПС в Москве, мог пойти на это из-за накопившихся долгов, пишет «Лента.ру».

«По предварительной информации, 22-летний Сергей из Можги набрал большое количество микрозаймов и после этого попал под влияние украинских мошенников»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее он не имел проблем с законом, однако часто оформлял кредиты и увлекался играми серии Resident Evil. Правоохранительные органы устанавливают его маршрут передвижений и круг общения.

Напомним, взрыв произошел около полуночи 24 февраля у Савеловского вокзала, в результате которого погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко, а двое сотрудников пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Анастасия Лопатина