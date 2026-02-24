Подозреваемый в взрыве у Савеловского вокзала в Москве оказался уроженцем Удмуртии

Мужчина, устроивший взрыв у Савеловского вокзала в Москве ночью 24 февраля, оказался уроженцем Удмуртии. Как пишет ТАСС, 22-летний подозреваемый 22 февраля выехал из Санкт-Петербурга в Москву.

Напомним, 24 февраля на площади у Савеловского вокзала в Москве произошел взрыв рядом со служебным автомобилем ДПС. В результате взрыва погиб полицейский, еще двое сотрудников получили ранения. Подрывник скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствие устанавливает круг общения подозреваемого и мотивы его действий.

Анастасия Лопатина