«Дело это неподъемное»

Министерство просвещения Российской Федерации создаст перечень разрешенных игрушек для детских садов. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, они должны способствовать развитию и воспитанию ребенка на основе традиционных ценностей. Речь, в частности, идет о достижениях и исторических деятелях России, а также культурных традициях страны. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что чиновникам будет непросто.

Минпросвещения разработает специальный перечень игр и игрушек для детских садов. Они должны способствовать развитию ребенка и соответствовать традиционным ценностям. На этом, собственно, новость и заканчивается. Дальше следует тезис о необходимости нового подхода к дошкольному воспитанию и изменению стандарта работы детских садов. Но очень хочется все-таки узнать, что это за такие игрушки будут правильные? Конкретного ответа пока нет. Министр просвещения Сергей Кравцов дает подсказку: благодаря этим самым игрушкам дети должны узнавать об исторических деятелях России, культурных традициях, народных художественных промыслах и достижениях страны.

Тем не менее список есть. Не утвержденный, а примерный, но достаточно объемный. Полностью его огласить физически не возможно. Но вот некоторые выдержки — вполне. Итак, раздел «игрушки-забавы»: юла, неваляшка, стучалка, каталки, лабиринты (серпантинки), «мякиши» на различные темы. Развивающие игрушки: сортеры, пирамидки, мозаики, шнуровки, рыбалки, бизиборды, пазлы крупные, вкладыши больше-меньше, фрукты, овощи и другие. Наверное, хватит. В принципе, понятно. Здесь нет ничего особенного удивительного.

Единственное, что хочется спросить: какое отношение стучалка и каталка, имеют к традиционным ценностям? И второй аспект: кто это все будет утверждать и принимать? А вдруг в каталку и стучалку закрадется социально чуждый враждебный элемент? Должна, наверное, собраться комиссия, дабы определить стандарт, какой рисунок должен быть на упомянутой стучалке, какая форма, описание, цвета. И так далее и тому подобное. А вдруг ситуация в мире изменится, и придется тогда стандарт пересматривать? Это ж сколько нужно различных чиновников и средств бюджетных, чтобы создать в России правильные игрушки?

Сложно все это. Ведь в каждом предмете можно найти скверный намек. На вид вроде юла безобидная, а если присмотреться, всякое можно увидеть. И главное, а захочет ли ребенок во все в это играть? В СССР, к слову, особого выбора не было: кукла Маша, кукла Даша, пулемет «Максим», автомашина ЗИЛ бортовая, игрушка мягкая — медведь Топтыгин. Все, что в советской торговле продается, разрешено. А сейчас времена другие. В магазинах всякое купить можно, вот и приходится новые стандарты разрабатывать. Так кажется, что дело это в буквальном смысле неподъемное. Ответ лежит на поверхности: необходимо создать запретительный список. Чтобы там без намеков на чуждый образ жизни. Дальше без подробностей, а то мало ли что. В общем и целом запретить всегда проще. А то найдется нерадивый чиновник, начнет заниматься подгонкой под стандарт, что будет совсем неправильно.

Дмитрий Дризе