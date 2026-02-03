В Белгородской области с начала года при атаках ВСУ погиб 21 человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что с 1 января 2026 года при обстрелах ВСУ погиб 21 мирный житель, еще 98 получили ранения, в том числе шестеро детей.

Глава региона отметил, что число погибших выросло в десять раз по сравнению с 2025 годом.

«В приграничье Белгородской области ситуация продолжает оставаться крайне сложной. Будем усиливать защиту и крайне быстро принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности»,— пообещал господин Гладков.

1–2 февраля ВСУ ударили по 12 муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 148 беспилотников и 20 боеприпасов. В результате атак три мирных жителя погибли и шестеро пострадали.

