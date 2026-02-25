Минздрав предложил обновить правила лечения детей

Минздрав России предложил внести изменения в порядок оказания педиатрической медпомощи детям в России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на документ ведомства. Эти организации будут разделены на несколько групп.

В документе указано, что первичную врачебную медпомощь по профилю «педиатрия» необходимо оказывать на дому или в дневном стационаре поликлиники. При угрожающем жизни или особенно тяжелом состоянии ребенка отправят в ближайшее учреждение, оказывающее помощь в экстренной форме в стационарных условиях. Оно должно иметь отделение анестезиологии-реанимации, рентгеновское отделение и клинико-диагностическую лабораторию, следует из документа.

Медорганизации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь детям, также предлагается разделить на три группы. В первую войдут детские поликлиники и детские поликлинические отделения при центральных районных больницах (ЦРБ) и районных больницах. Ко второй отнесут детские поликлиники в статусе самостоятельных медорганизаций, а также детские отделения при городских поликлиник, детских больницах и ЦРБ, выступающих в роли межрайонных центров.

Третью группу составят самостоятельные консультативно-диагностические центры для детей, а также детские поликлиники (отделения) при городских больницах, больницах регионального значения, окружных медучреждениях и медцентрах, подведомственных федеральным органам власти.

Медорганизации, оказывающие специализированную медицинскую помощь по профилю «педиатрия» в стационарных условиях, также предлагают разделить на три группы. Они будут отличаться наличием отделения и лабораторий, спецификой оказания медпомощи и возможностью проведения телемедицинских консультаций.