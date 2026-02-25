Бывшего главу челябинского Троицка осудили на 14 лет за взятку от коммерсанта

Суд в Челябинской области признал бывшего главу города Троицка виновным в получении взятки в 700 тыс. руб. от представителя коммерческой организации. Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 290 УК (получение взятки в значительном размере, совершенное главой местного самоуправления) и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки в крупном размере). Осужденному также назначен штраф в 9 млн руб. Ему на девять лет запрещено занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в госорганах и органах местного самоуправления.

По данным следствия, в 2020-2021 годах чиновник получал через посредника взятки в виде денег и имущества на общую сумму не менее 700 тыс. руб. Коммерсант передавал их экс-главе Троицка для получения разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилых зданий.