Отменен приговор бывшему красноярскому парламентарию, осужденному на 10 лет

Коллегия Красноярского краевого суда сегодня, 25 февраля, отменила приговор в отношении бывшего депутата регионального заксобрания Александра Глискова, осужденного на 10 лет по делу о взятке. По решению коллегии, дело возвращено прокурору, экс-парламентарий освобожден из-под стражи под домашний арест, сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Приговор Александру Глискову Центральный райсуд Красноярска вынес в октябре 2024 года. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и дали 10 лет строгого режима и штраф 10 млн руб. Как указывается в материалах дела, в 2017 году депутат через посредника требовал у заместителя руководителя дорожно-эксплуатационной компании «КрайДЭО» (в собственности региона) взятку 5 млн руб., обещая ему покровительство и помощь в сохранении занимаемой должности. Александр Глисков, по версии следствия, получил через посредника только первый транш взятки — 1 млн руб.

В мае 2025 года коллегия Красноярского краевого суда подтвердила законность приговора, оставив без удовлетворения апелляционную жалобу защиты, которая настаивала на невиновности экс-депутата. Отбывать наказание Александра Глискова отправили в красноярскую ИК-17. В декабре 2025 года Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) вернул уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение.

Илья Николаев