Канцлер Германии прибыл в Китай с официальным визитом

В Пекин с официальным визитом прибыл глава правительства Германии Фридрих Мерц, сообщает агентство «Синьхуа». Это первый его визит в Китай с момента вступления в должность.

Поездка продлится два дня. Канцлер будет принят лидером КНР Си Цзиньпинем и премьер-министром Ли Цяном.

В делегацию Германии также входят руководители примерно 30 ведущих немецких компаний в таких ключевых секторах, как автомобилестроение, химическая промышленность, биофармацевтика, машиностроение. Минторг КНР заявлял о значимости торговых отношений двух стран. Так, в последние годы торговый оборот между Китаем и Германией стабильно превышает $200 млрд в год, а объем инвестиций превысил $65 млрд. Это составляет почти четверть от соответствующих цифр взаимодействия КНР со странами Евросоюза.

