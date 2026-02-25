Госдеп США направил Киеву ноту из-за удара по порту Новороссийска

Госдепартамент США направил правительству Украины официальное дипломатическое уведомление с требованием воздержаться от ударов по объектам, затрагивающим экономические интересы США. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

«Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, осуществляемые через Казахстан. И мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от нападок на американские интересы»,— сказала дипломат в разговоре с CNN. Она уточнила, что США не предлагали Киеву воздерживаться от атак на российскую военную и энергетическую инфраструктуру в целом. «Это было связано именно с тем фактом, что там пострадал экономический интерес США. Мы приняли это к сведению»,— сказала она.

В конце ноября 2025 года украинские беспилотники атаковали порт Новороссийск, повредив ключевую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому Казахстан экспортирует основную часть нефти. Это привело к снижению поставок. Американский Chevron, крупный акционер КТК, понес убытки. В начале 2026 года отгрузки нефти из Казахстана осложнились после атак на четыре танкера, перевозивших нефть с терминала.

