В Бразилии из-за ливней погибли 30 человек и пропали без вести еще 39

На юго-востоке Бразилии в городах Жуиз-де-Фора и Уба в результате проливных дождей погибло 30 человек, еще 39 числятся пропавшими без вести. Из своих домов было эвакуировано 440 человек, на пострадавших территориях объявлено чрезвычайное положение, сообщает Reuters.

Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва выразил свои соболезнования в своем аккаунте соцсети X. По его словам, задача властей — «обеспечить гуманитарную помощь, восстановить оказание социальных услуг, поддержать эвакуированных и помочь в восстановлении».

По информации Reuters, в Бразилии в период с декабря по март ежегодно наблюдается сезон дождей с частыми ливнями, наводнениями и оползнями. Однако по итогам февраля 2026 года количество осадков в южных и восточных штатах превысило норму. А для города Жуиз-де-Фора прошедший месяц стал самым дождливым за всю историю поселения.

Влад Никифоров