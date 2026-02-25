В Ижевске выставят на продажу «Дом Лятушевича», построенный в 1807 году по проекту архитектора Семена Дудина. Как сообщает Минимущество Удмуртии, здание расположено по адресу ул. Вадима Сивкова, 180.

Фото: минимущество Удмуртии

«Дом Лятушевича» долгое время не использовался для государственных нужд и в 2022 году было передано Ижевской епархии, но администрация митрополита Удмуртского отказалась от него. В связи с этим, для сохранения объекта культурного наследия, Минимущество Удмуртии совместно с Министерством культуры республики готовят его к продаже.

Важным условием конкурса станет обязательство нового собственника выполнять требования охранного обязательства, включая работы по реставрации здания.

Анастасия Лопатина