Китай фиксирует рекорды турпотока и прибылей за период новогодних каникул

Во время каникул по случаю праздника Весны (Чуньцзе, встреча Нового года по лунному календарю) в Китае зафиксированы рекордные показатели турпотока и туристических расходов, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Министерство культуры и туризма КНР.

За время девятидневных каникул (15 февраля — 23 февраля) было совершено 596 млн внутренних туристических поездок, что на 95 млн больше показателя прошлогодних празднеств (тогда отдыхали восемь дней). Расходы китайских туристов внутри страны составили 803,5 млрд юаней (почти $115,8 млрд), что на 126,5 млрд юаней больше, чем в прошлом году. Также министерство отмечает рост популярности празднования Чуньцзе среди интуристов.

Ожидается, что в этом году в период пиковой нагрузки на транспортную систему при массовой внутренней миграции населения до, во время и после праздника Весны будут установлены новые рекорды. По прогнозам, в период со 2 февраля по 13 марта по всей стране будет совершено около 9,5 млрд межрегиональных пассажирских поездок.

По состоянию на 21 февраля (середина периода) этот показатель составил 5,08 млрд поездок. В том числе 4,76 млрд на автомобильном транспорте, 258 млн на железнодорожном, почти 20 млн на водном и 47,5 млн на воздушном транспорте.

Эрнест Филипповский