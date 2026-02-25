Bloomberg: США объявят о законности продажи нефти частным компаниям Кубы

Администрация президента США Дональда Трампа планирует разослать американским энергетическим компаниям разъяснения, в которых подчеркнет, что они могут продавать нефть и топливо частным кубинским предприятиям. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В документе будет обозначено, что продажа топливных продуктов кубинским предприятиям и частным лицам не требует специальной лицензии. Собеседник агентства объяснил, что сейчас запрет на поставки энергоносителей распространяется исключительно на сделки с правительством Кубы.

29 января президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести пошлины на нефтяные поставки для Кубы из-за угрозы нацбезопасности, после чего на Кубе ввели режим чрезвычайного положения. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что для ослабления давления Гавана должна предоставить гражданам политическую и экономическую свободу.