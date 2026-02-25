Президент США Дональд Трамп заявил, что именно угрозы введения пошлин помогли ему остановить сразу несколько международных конфликтов, включая столкновения между Индией и Пакистаном и войну в секторе Газа. Президент уверен, что без экономического давления мирные соглашения были бы невозможны, а вмешательство США предотвратило глобальные катастрофы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kenny Holston / Poolв / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kenny Holston / Poolв / Reuters

Несмотря на решение Верховного суда, признавшего часть пошлин незаконными, господин Трамп заявил, что все равно будет пользоваться пошлинами. Он сообщил, что его администрация перейдет на альтернативные правовые нормы. По его словам, новая система будет даже эффективнее прежней и не потребует одобрения Конгресса.

«Они уже давно испытывались на практике, они немного сложнее, но, вероятно, даже лучше... Эта система уже проверена временем и одобрена, и я уверен, что со временем тарифы, выплачиваемые иностранными государствами, как и раньше, в значительной степени заменят современную систему подоходного налога, снимая огромное финансовое бремя с людей, которых я люблю»,— заявил господин Трамп во время выступления в Конгрессе.

Верховный суд США признал незаконными пошлины господина Трампа 20 февраля. В ответ господин Трамп подписал указ о введении дополнительных 10-процентных пошлин на импорт в отношении всех стран. После этого американский президент заявил, что повысит введенные пошлины с 10% до 15%.