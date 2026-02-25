WSJ: Билл Гейтс признался в супружеских изменах с женщинами из России

Основатель Microsoft Билл Гейтс извинился перед сотрудниками своего благотворительного фонда за связи с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном. Во время общего собрания миллиардер также признался в супружеских изменах. Он заявил, что заводил заводил романы с россиянками, передает его слова The Wall Street Journal.

«Я не делал ничего противозаконного... Было огромной ошибкой проводить время с Эпштейном... Я крутил романы на стороне, с игроком в бридж из России... и с русским физиком-ядерщиком, с которой я познакомился по работе»,— приводит газета слова господина Гейтса.

Билл Гейтс отметил, что эти женщины не имели отношения к жертвам Эпштейна. Он заявил, что никак не причастен к его преступлениям и никогда не проводил время с женщинами из его окружения.

В конце января Минюст США опубликовал 3 млн страниц дела Эпштейна. В двух письмах, которые Эпштейн отправил на собственный электронный адрес 13 июля 2013 года, утверждается, что Билл Гейтс занимался сексом с «русскими девушками», которые заразили миллиардера инфекциями, передающимися половым путем. Эпштейн в письме утверждал, что из-за этого господин Гейтс был вынужден принимать антибиотики.