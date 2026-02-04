Билл Гейтс прокомментировал упоминание своего имени в файлах Эпштейна

Имя основателя Microsoft Билла Гейтса упоминается в электронном письме от американского финансиста Джеффри Эпштейна, которое не было отправлено. Господин Гейтс прокомментировал это в интервью 9News. По словам миллиардера, письмо Эпштейн написал самому себе.

«По-видимому, Джеффри написал себе электронное письмо. Это письмо никогда не было отправлено. Письмо ложное»,— сказал Билл Гейтс. Он предположил, что финансист пытался подставить его. Господин Гейтс выразил сожаление «о каждой минуте, проведенной» с Джеффри Эпштейном, и извинился за связь с ним.

Джеффри Эпштейна судили за сексуализированное насилие над несовершеннолетними и сексуальную эксплуатацию детей. Он покончил жизнь самоубийством в манхэттенской тюрьме в 2019 году. 30 января американский Минюст опубликовал 3 млн страниц файлов из уголовного дела против финансиста.

В двух письмах, которые Эпштейн отправил на собственный электронный адрес 13 июля 2013 года, утверждается, что Билл Гейтс занимался сексом с «русскими девушками», которые заразили миллиардера инфекциями, передающимися половым путем. Эпштейн утверждает, что из-за этого господин Гейтс был вынужден принимать антибиотики.

