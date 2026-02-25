Власти Новосибирска привлекут кредиты на 15 млрд рублей для покрытия дефицита

Департамент финансов и налоговой политики Новосибирской области объявил пять тендеров на открытие возобновляемых кредитных линий по 3 млрд руб. каждая. Начальная стоимость каждого контракта составляет более 1 млрд руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 12 марта, указывается на портале госзакупок.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно конкурсной документации, кредитные линии открываются для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств Новосибирска. Срок действия каждой кредитной линии составит два года.

По итогам 2025 года доходы бюджета Новосибирска составили 102,6 млрд руб., расходы — 104,1 млрд руб. Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре прошлого года горсовет Новосибирска во втором, окончательном, чтении принял бюджет города на 2026 год. Доходы прогнозируются на уровне 108,6 млрд руб. Расходы — 109,7 млрд руб. Таким образом, дефицит составит 1,1 млрд руб.

Александра Стрелкова