Оборонные компании РФ рассматривают уход на зарубежные рынки после СВО

Большинство российских производителей продукции двойного и специального назначения намерены после завершения СВО переключиться на зарубежные рынки. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра беспилотных систем и технологий.

Согласно данным, с которыми ознакомился ТАСС, из 300 опрошенных компаний лишь 14% планируют ориентироваться на внутренний спрос, тогда как 86% нацелены на экспорт.

В Центре беспилотных систем и технологий состоит более 400 предприятий, отмечает агентство. Около половины из них заняты производством беспилотников и комплектующих, четверть — разработкой средств радиоэлектронной разведки и борьбы, а также связи, еще 10% создают элементы гражданской ПВО.