Италия, Грузия и Латвия стали лидерами по экспорту вина в Россию

Италия сохранила лидерство среди экспортеров вина в Россию по итогам 2025 года, несмотря на снижение поставок на 16% — до $234,5 млн. На втором месте осталась Грузия с показателем $170,7 млн (-7%), на третьем — Латвия ($120,7 млн, -12%).

По данным статистики, проанализированными «РИА Новости», первую пятерку также вошли Польша, поднявшаяся с пятого на четвертое место благодаря росту на 20% ($80,1 млн), и Франция, которая вытеснила Испанию из топа, увеличив экспорт в пять раз — до $38,9 млн. В 2024 году Франция занимала 11-е место.

В рейтинг также вошли Португалия ($38,4 млн, -18%), Чили ($33,8 млн, +40%) и Германия ($27,8 млн, -19%). Общий импорт вина в Россию сократился на 11% и составил $824,1 млн.