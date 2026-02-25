Худрук Театра Сатиры собирается поставить спектакль о событиях СВО

Художественный руководитель Театра Сатиры, народный артист РФ Евгений Герасимов сообщил, что он планирует поставить спектакль, посвященный военным действиям на Украине.

«Важно, чтобы в основе такого спектакля был хороший драматургический материал, должна быть качественная драматургия»,— сказал господин Герасимов в интервью «РИА Новости». Он сообщил, что пока ему не удалось найти произведение, которое могло бы лечь в основу постановки. «Появляются очень интересные документальные киноработы, которые трогают за сердце и душу. Я ищу материал, отсматриваю, но главное, чтобы это было достойно той темы, которой сейчас живет весь народ»,— сказал он.

Евгений Герасимов возглавляет Театр Сатиры с 2024 года, а также до октября прошлого года занимал должность художественного руководителя Театра на Малой Ордынке. 25 февраля ему исполняется 75 лет.