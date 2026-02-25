ИКСА РАН и Фуданьский университет представили доклад об отношениях России и Китая

Российско-китайские отношения ориентированы на стабильное и долгосрочное партнерство, несмотря на препятствующие этому геополитические вызовы. Такой вывод прозвучал 24 февраля на пресс-конференции в Москве по случаю презентации совместного исследования Института Китая и современной Азии РАН с Фуданьским университетом «Российско-китайский диалог: двусторонние отношения в 2025 году». На мероприятии выступили ведущие эксперты ИКСА РАН Кирилл Бабаев, Александр Лукин и Юрий Кулицев.

«В российском и китайском обществах много высказывалось мнений относительно того, что объединение России и Китая — это такое сиюминутное событие, а на самом деле мы, конечно, сейчас договоримся с Соединенными Штатами, или они (Китай) договорятся с Соединенными Штатами, и будет какое-то изменение геополитического масштаба. Этого не произошло, и теперь уже очевидно, что этого, скорее всего, и не произойдет в обозримой перспективе»,— прокомментировал директор ИКСА РАН Кирилл Бабаев сомнения по поводу долговечности российско-китайского альянса. Геополитическая турбулентность, по его мнению, сделала союз России и Китая только крепче.

Как отметил научный руководитель ИКСА РАН Александр Лукин, рост взаимного доверия и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем в 2025 году произошел, в том числе благодаря «помощи недружественных партнеров». Оказывая одновременное давление как на Китай, так и на Россию, США и ЕС, как считает эксперт, «благоприятствуют нашей дружбе». На сегодняшний день российско-китайские отношения на мировой арене выступают одними из самых стабильных структур.

Это уже 11-й по счету доклад о российско-китайских отношениях, который ИКСА РАН ежегодно готовят вместе с коллегами из Фуданьского университета. В этом году он приурочен к 25-летнему юбилею Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. В рамках исследования авторы проанализировали направления и перспективы российско-китайского сотрудничества. Ведущими сферами традиционно стали энергетика, двусторонняя торговля, продовольственная безопасность, интеграция по линии БРИКС и ШОС.

Подробнее о докладе — в материале Ъ «Остров стабильности в этом мире есть».

Анна Пестерева