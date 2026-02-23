Остров стабильности в этом мире есть

На фоне все более явной фрагментации мировой системы, эрозии основ мирового порядка и падения эффективности традиционных институтов и механизмов глобального управления и безопасности отношения России и Китая остались значимой стабилизирующей силой на мировой арене и ключевым фактором, формирующим будущее международной системы. Такой вывод содержится в совместном докладе Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН и Фуданьского университета «Российско-китайский диалог: двусторонние отношения в 2025 году». “Ъ” ознакомился заранее с основными тезисами доклада, который будет представлен общественности на этой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Геополитическая ситуация в 2025 году была отмечена дальнейшим разрушением основ мирового порядка, подчиняясь логике соперничества между великими державами. Непредсказуемая и во многом агрессивная внешняя среда затронула в том числе Россию и Китай: принятие новых санкций против России и усиление технологической блокады КНР оказали влияние на российско-китайское сотрудничество. Тем не менее Москва и Пекин не только продемонстрировали высокую резистентность своих экономик к давлению и рестрикциям, научившись эффективно отвечать на них, но и утвердили свои двусторонние отношения в качестве значимой стабилизирующей силы и модели «дружественных, доверительных, партнерских отношений между двумя великими державами без ущерба для суверенитета сторон». Такой вывод содержится в аналитическом докладе «Российско-китайский диалог: двусторонние отношения в 2025 году», подготовленном двумя десятками экспертов ИКСА РАН и Фуданьского университета.

Одной из главных знаковых черт сотрудничества двух стран в прошлом году, отмечают авторы, стала глубокая интеграция исторической памяти.

Совместное празднование 80-летней годовщины Победы во Второй мировой войне (а согласно принятой в Китае формулировке, «мировой антифашистской войне») эволюционировало от чисто церемониального мероприятия к роли «связующего звена в достижении стратегического консенсуса между двумя странами, ориентированного на защиту послевоенного международного порядка», и стало «одной из опор углубления их взаимодействия на мировой арене».

В 2025 году на новый уровень вышло и сотрудничество двух стран в области глобального управления. ШОС, основоположниками которой были Москва и Пекин, расширила свои функции и стала основой политического и экономического сотрудничества и взаимодействия в области безопасности на пространстве Евразии. Заметно расширился и потенциал стран БРИКС в решении проблем стран Глобального Юга.

Серьезным маркером взаимного доверия и даже «серьезным прорывом» эксперты сочли встречную либерализацию визового режима, которая обсуждалась сторонами довольно долго и непросто.

Отмена визовых требований не только существенно подстегнула туристические обмены (за 2025 год количество поездок россиян в Китай подскочило с 1,9 млн до 2,47 млн, что стало вторым значением в современной истории,— рекордом являются 2,6 млн поездок в 2019 году.— “Ъ”), но и упростило деловую коммуникацию и развитие культурно-гуманитарных связей.

Определенных успехов Россия и Китай достигли и в сфере экономического сотрудничества. Так, процесс дедолларизации, курс на который был взят еще несколько лет назад, существенно ускорился — доля национальных валют в двусторонней торговле приблизилась почти к 100%. Сотрудничество в области энергетики, всегда служившее флагманом двусторонних торгово-экономических связей, перешло от количественных показателей к повышению качества взаимодействия, констатируют авторы.

Вместе с тем, как открыто признается в докладе, 2025 год обнажил давние структурные проблемы в двусторонних экономических отношениях: зависимость России от экспорта энергоносителей в Китай и ее несущественную роль в общем объеме внешней торговли КНР.

«Эта асимметрия может повлиять на долгосрочную стабильность двусторонних отношений»,— заметил, в частности, один из соавторов доклада замдиректора Центра изучения России и Центральной Азии и Центра изучения ШОС Института международных исследований Фуданьского университета Ма Бинь.

На повестке дня практического взаимодействия двух стран стоят также и вопросы модернизации транспортно-логистической трансграничной системы, интенсификация инвестиционного сотрудничества, которое пока является одним из наиболее слабо развитых направлений сотрудничества, поиск и развитие новых сфер кооперации, развитие совместных проектов в Арктической зоне РФ, а также согласование интересов в Центральной Азии. Напомним, что в Москве с некоторой осторожностью отнеслись к усилению взаимодействия КНР с шестью республиками Центральной Азии, считая этот формат как потенциально опасным для российских интересов в регионе, так и отчасти дублирующим формат взаимодействия стран в рамках ШОС.

Наталия Портякова