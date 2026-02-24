Актер Роберт Кэррадайн покончил с собой

Американский актер Роберт Кэррадайн скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщила семья господина Кэррадайна. Актер покончил с собой после продолжительной борьбы с биполярным расстройством.

«С глубокой скорбью мы должны сообщить, что наш любимый отец, дедушка, дядя и брат Роберт Кэррадайн ушел из жизни, — сообщила семья актера. — Мы безутешны от потери этой прекрасной души и хотим отметить мужественную борьбу Бобби с биполярным расстройством, которая длилась почти два десятилетия» (цитата по изданию Deadline).

Роберт Кэррадайн родился 24 марта 1954 года. Его братья — актеры Дэвид Кэррадайн, Кит Кэррадайн и креатор студии Disney Кристофер Кэррадайн. Господин Кэррадайн дебютировал на экране в 1972 году в фильме «Ковбои» Марка Райделла. Он также известен по комедии «Месть ботаников» Джефа Кэнью, картинам «Возвращение домой» Хэла Эшби, «Злые улицы» Мартина Скорсезе. В 2000-х Роберт Кэррадайн участвовал в съемках ситкома «Лиззи Магуайер» и его одноименнного полнометражного сиквела.