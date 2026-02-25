Россия предложила Китаю отменить пошлины на уголь на время спада цен

Россия предложила Китаю временно приостановить импортные пошлины на уголь или установить льготные ставки на период низких мировых цен. Переговоры пока не принесли результата, сообщил источник «Ъ», знакомый с докладом президенту.

Китайская сторона указывает, что без зоны свободной торговли между ЕАЭС и КНР отмена пошлин для РФ нарушит нормы ВТО, и аналогичных преференций могут потребовать другие поставщики. Для ЕАЭС создание такой зоны преждевременно. Переговоры с Индией об обнулении пошлин также не продвинулись.

Китай — крупнейший покупатель российского угля. В 2025 году Россия поставила туда около 88–93 млн тонн. Пошлины в КНР (3–6%) не распространяются на Индонезию и Австралию из-за соглашений о свободной торговле. В Индии на российский уголь действует пошлина 2,5%.

По оценкам экспертов, при текущих ценах пошлины эквивалентны дополнительной нагрузке до $5–7 на тонну. Директор группы корпоративных рейтингов НКР Нариман Тайкетаев заявил, что с учетом средней доходности российского угольного экспорта на уровне $10–15 на тонну, нагрузка может достигать 30–60% чистой прибыли экспортера.

