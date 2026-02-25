Экспорт российской нефти из Балтики в феврале снизился почти на 20%

Сложная ледовая обстановка привела к снижению экспорта нефти из балтийских портов 1–20 февраля на 18,9% к январю, до 151 тыс. тонн в сутки, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомился «Ъ». Доля Балтики в общей структуре упала с 47% до 38%.

Число отгруженных танкеров Aframax сократилось на семь единиц, до 21 рейса. При этом суммарный морской экспорт сохранился вблизи январского уровня (минус 0,5%) за счет роста отгрузок из Новороссийска (на 63,6%) и порта Козьмино (на 17,2%). Доля Новороссийска выросла с 8% до 14%, Козьмино — с 32% до 37%. Аналитики отмечают достаточный запас мощностей в Азово-Черноморском бассейне, но указывают на возможные проблемы с доступностью флота.

Эксперты полагают, что снижение отгрузок из Балтики может затянуться из-за планов ЕС запретить услуги по перевозке российской нефти. Кроме того, на экспорт влияет остановка поставок по «Дружбе»: объемы, ранее шедшие в Венгрию и Словакию, перенаправляются морем.

