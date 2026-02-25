Баррели взяли южнее

Снижение экспорта нефти из Балтики в связи со сложной ледовой обстановкой частично компенсировано поставками через южные и дальневосточные порты. В результате по итогам 1–20 февраля морские отгрузки сырья почти не изменились месяц к месяцу. Эксперты ожидают, что перераспределение потоков продолжится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Сложная ледовая обстановка привела к снижению экспорта нефти из Балтики 1–20 февраля на 18,9% к предыдущему месяцу, до 151 тыс. тонн в сутки, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Доля балтийских портов в общей структуре упала до 38% против 47% месяцем ранее. Число отгруженных танкеров Aframax (дедвейт 100 тыс. тонн) сократилось на 7 единиц, до 21 судна. Также отгружено 7 Suezmax (дедвейт 135 тыс. тонн), что соответствует уровню января.

Но, несмотря на просадку поставок из Балтики, суммарный морской экспорт удерживается вблизи январского уровня: за две декады февраля отгрузки сократились на 0,5% месяц к месяцу, до 391 тыс. тонн в сутки. Как указывают в ЦЦИ, отсутствие угроз в акватории Азово-Черноморского бассейна и улучшение погодных условий позволили увеличить экспорт нефти из Новороссийска на 63,6%, до 54 тыс. тонн в сутки. Доля порта в отгрузках выросла с 8% до 14%. Порт Козьмино в условиях устойчивого спроса со стороны независимых НПЗ Китая увеличил поставки на 17,2%, до 147 тыс. тонн в сутки, а его доля выросла с 32% до 37%. В ЦЦИ отметили, что из Козьмино зафиксирована поставка 130 тыс. тонн сырья в Индию.

Аналитик ЦЦИ Давид Мартиросян говорит, что по итогам 1–22 февраля суточный морской экспорт российской нефти вырос до 420 тыс. тонн, что на 9% больше, чем месяцем ранее. Темпы падения отгрузок в портах Балтики сократились до 2%, хотя погодные условия и ледовые ограничения привели к снижению доступного тоннажа, увеличению времени обработки танкеров, что оказывает влияние на ставки фрахта, добавляет он. В 2025 году, отмечает аналитик, экспорт из портов Балтики превышал отгрузки из портов юга в среднем на 188% (ежемесячный диапазон варьировался от 66% до 263%).

Положительная динамика Новороссийска и Козьмино только частично нивелировала спад на Балтике, обращает внимание начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев. Суточные мощности портов Азово-Черноморского бассейна задействованы еще не на 100% и запас с точки зрения именно портово-терминальной инфраструктуры достаточен, говорит Максим Малков, партнер Kept, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора. Но, по его словам, вызовом может стать доступность флота в регионе и пропускная способность проливов.

Кирилл Бахтин, руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций», говорит, что ввиду сложившихся дисконтов самый выгодный канал поставок — Дальний Восток (сорт ESPO), затем Северо-Запад и потом юг России.

Эксперт Финансового университета Игорь Юшков полагает, что снижение отгрузок из Балтики может затянуться из-за высоких рисков и планов ЕС запретить услуги по перевозке российской нефти, что собственники судов закладывают в стоимость фрахта. Соответствующую инициативу как часть 20-го пакета санкций ЕС против РФ ранее представила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (см. “Ъ” от 9 февраля). Но к 24 февраля пакет не был согласован. Игорь Юшков добавляет, что на морской экспорт нефти может повлиять и остановка поставок по «Дружбе» с 27 января — объемы, ранее шедшие в Венгрию и Словакию, теперь перенаправляются морем. Венгерская MOL 20 февраля подтвердила заказ первых партий российской нефти морским путем в хорватский порт Омишаль.

Структура экспорта российской нефти меняется и в разрезе направлений. По данным, которые приводит Bloomberg, за первые 18 дней февраля Россия увеличила экспорт нефти в Китай на 21,5% к январю, до 2,09 млн баррелей в сутки, что более чем компенсировало снижение поставок из Индии. При этом, уточняет агентство, РФ переориентируется на Китай через нетипичную схему перевалки «борт-в-борт» (ship-to-ship). По данным Vortexa и Kpler, которые приводит издание, с декабря 2025 года около 6,3–6,9 млн баррелей нефти сорта Urals было перевезено небольшими судами в Красном море, где сырье было перегружено на сверхкрупные танкеры для доставки в Китай.

Торговое соглашение между США и Индией начало влиять на структуру закупок нефти индийскими компаниями, но не приводит к резкому отказу от российских поставок, считают аналитики Kpler. По их данным, Индия демонстрирует сдвиг в сторону диверсификации, постепенно уменьшая интерес к грузам российской нефти с поставкой в апреле и одновременно наращивая закупки тяжелых марок из Венесуэлы. По оценкам Kpler, Индия также увеличивает импорт с Ближнего Востока и в перспективе может нарастить закупки из США.

Ольга Семеновых