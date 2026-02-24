В РГГУ бывший студент погиб из-за удара током от электрогитары

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) проводит расследование по факту гибели музыканта из-за удара током от электрогитары. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В университете рассказали, что несчастный случай произошел 20 февраля во время репетиции музыкального ансамбля РГГУ. Жертвой стал приглашенный музыкант Денис П., который обучался в университете до 2024 года.

«Сразу после происшествия была собрана рабочая группа, и в данный момент проводится расследование», — рассказали представители университета. По их словам, вуз в тот же день проинформировал о трагедии Минобрнауки и провел проверку электросети и электрооборудования.

РГГУ выразил глубокие соболезнования родным, близким и друзьям музыканта, трагически погибшего на территории вуза, сообщили в пресс-службе. Там также подчеркнули, что не располагают сведениями о каких-либо сборах пожертвований от семьи или ансамбля вуза. Представители РГГУ примут участие в траурной церемонии, отметили в пресс-службе.