Счетная палата по поручению Путина начала проверку обмена активами «РусГидро» и СГК

Счетная палата по поручению президента России Владимира Путина проводит оценку законности и эффективности сделки 2020 года между «РусГидро» (MOEX: HYDR) и СГК по обмену Приморской ГРЭС и Лучегорского угольного разреза на долю в Дальневосточной энергетической компании (ДЭК). Проверка должна завершиться к 1 марта.

Тогда «РусГидро» передало СГК ГРЭС мощностью 1,5 ГВт и разрез с запасами 470 млн тонн угля, получив взамен 41,98% ДЭК. СГК планировала масштабную модернизацию станции, но стоимость работ выросла со 65 млрд до 108 млрд руб., а сроки сдвигаются.

Управляющий партнер «Плотников и партнеры» Илья Плотников отмечает, что поручение переводит ситуацию в плоскость государственного контроля за стратегической инфраструктурой. «Будет проверяться справедливая стоимость объектов на момент сделки и то, насколько обоснованным был выход “РусГидро” из угольной генерации в Приморье», — поясняет он. Невыполнение сроков модернизации может трактоваться как угроза энергобезопасности региона.

В «РусГидро» заявили, что сделка позволила консолидировать контроль в ДРСК и ДГК и повысить эффективность управления активами на Дальнем Востоке. Если проверка выявит нарушения, возможен пересмотр условий обмена или возврат ГРЭС под контроль госкомпании.

Подробнее — в материале «Ъ» «Аудиторы идут по проводам».