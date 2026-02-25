Аудиторы идут по проводам

По данным “Ъ”, Счетная палата проверяет «законность и эффективность» обмена активами между «РусГидро» (MOEX: HYDR) и Сибирской генерирующей компанией (СГК), в результате чего последняя получила крупнейшую на Дальнем Востоке Приморскую ГРЭС и Лучегорский угольный разрез. Стоимость активов оценивалась в 7,6–7,9 млрд руб. После закрытия сделки в 2020 году СГК увеличила оценку инвестиций в модернизацию ГРЭС в 1,5 раза, до 108 млрд руб. Если отчет аудиторов покажет ущерб интересам государства или угрозу энергетической безопасности региона, сделка может быть оспорена в суде, считают юристы.

Счетная палата проводит оценку «законности и эффективности сделки» между «РусГидро» и СГК по обмену Приморской ГРЭС и связанного с ней технологически Лучегорского угольного разреза на долю в Дальневосточной энергетической компании (ДЭК), говорят источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. Проверка, по их словам, проводится по поручению президента РФ, ее срок — до 1 марта.

Приморская ГРЭС мощностью 1,5 ГВт и Лучегорский разрез с запасами 470 млн тонн угля перешли под контроль СГК (на тот момент входила в СУЭК Андрея Мельниченко) летом 2020 года. В рамках сделки (см. “Ъ” от 14 июня 2019 года) принадлежавшие «РусГидро» ГРЭС и угольный разрез были обменяны на 41,98% в уставном капитале ДЭК, которая владеет Дальневосточной генерирующей компанией (ДГК) и Дальневосточной распредсетевой компанией (ДРСК). Одновременно «РусГидро» одобрило капитализацию долга ДГК на 40,5 млрд руб., увеличив долю в компании до 94%. По данным “Ъ”, доля СГК в ДЭК оценивалась в 7,6–7,9 млрд руб., что соответствовало стоимости Приморской ГРЭС и разреза.

После закрытия сделки СГК объявила о масштабных планах по модернизации ГРЭС, которая обеспечивает около 50% потребностей Приморского края в электроэнергии. Изначально обновление всех девяти энергоблоков планировалось завершить к лету 2026 года, это требовалось для развития Восточного полигона и покрытия промышленного роста на Дальнем Востоке. В этом году планировалось завершить обновление третьего и шестого энергоблоков, которые должны были начать поставки мощности с 1 января и 1 февраля соответственно, говорил гендиректор «Кузбассэнерго» (входит в СГК) Виктор Лариошкин в интервью «Интерфаксу». В 2026 году компания, по его словам, также хочет начать модернизацию седьмого блока, после чего, предварительно в 2027 году, перейдет к работам на втором и четвертом энергоблоках.

При этом стоимость модернизации всей станции выросла до 108 млрд руб. по сравнению с 65 млрд руб., которые были закреплены в постановлении правительства от 2023 года, приводил оценку Виктор Лариошкин. В то же время компания рассматривает возможность строительства новых энергоблоков на Приморской ГРЭС, в том числе и по назначению правительства после несостоявшегося отбора на строительство генерации в Приморье.

В «Системном операторе» “Ъ” сообщили, что в текущих операционных сутках максимум нагрузки Приморской ГРЭС составил 890 МВт, в работе семь из девяти энергоблоков, включая планируемые к выводу в модернизацию второй, четвертый и седьмой блоки. В Минэнерго “Ъ” не ответили, в «Совете рынка» отказались от комментариев.

В «РусГидро» “Ъ” сообщили, что в результате сделки компания консолидировала контроль в ДРСК и ДГК, увеличен чистый финансовый результат и денежный поток компании из-за отчуждения операционно убыточной электростанции (в среднем на 3 млрд руб. в год) и угольного разреза. Там добавили, что доведение доли участия «РусГидро» до 94,51% в ДЭК повысило эффективность управления энергетическими активами на Дальнем Востоке и дало возможность реализации крупных инвестпроектов по развитию тепловой генерации. В СГК и Счетной палате “Ъ” не ответили.

Управляющий партнер «Плотников и партнеры» Илья Плотников отмечает, что поручение президента переводит ситуацию в плоскость государственного контроля за стратегической инфраструктурой Дальнего Востока. Счетная палата, по его словам, обладает полномочиями оценить, не нанес ли обмен активами ущерб интересам государства как мажоритарного акционера «РусГидро». «Будет проверяться справедливая стоимость объектов на момент сделки и то, насколько обоснованным был выход "РусГидро" из угольной генерации в Приморье»,— поясняет он. Поскольку Приморская ГРЭС включена в программу модернизации тепловой генерации, Счетная палата также может проверить целевое использование средств и соблюдение графиков работ. «Невыполнение сроков модернизации в данном случае трактуется не просто как корпоративный риск, а как угроза энергетической безопасности региона»,— добавляет юрист.

По словам господина Плотникова, если результаты проверки подтвердят системные нарушения или неэффективность управления активом, отчет Счетной палаты может стать основой для пересмотра условий обмена или его полной отмены в судебном порядке. «Сценарий возврата Приморской ГРЭС под контроль "РусГидро" выглядит вполне реалистичным, если будет установлено, что частный инвестор не справляется с модернизацией критически важного объекта»,— полагает он.

