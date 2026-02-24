«Белогорье» победило столичный МГТУ в домашнем матче Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» обыграл столичный МГТУ в 27-м туре Суперлиги. Матч прошел на домашней арене белгородцев в Туле 24 февраля и завершился со счетом 3:1 (25:21, 26:28, 25:21, 25:18).

По итогам встречи «Белогорье» занимает пятую строчку турнирной таблицы с 52 очками. МГТУ остается на последнем — 16-м месте (восемь очков). Первое место сейчас у «Зенит-Казань» (73 очка).

Следующая игра у «Белогорья» состоится с петербургским «Динамо-ЛО», занимающим шестую строчку в таблице. Игра пройдет в Туле 1 марта. Матч начнется в 19:00.

В предыдущем туре белгородцы обыграли кемеровский Кузбасс. Встреча в Кемерове закончилась со счетом 3:1 в пользу «Белогорья».