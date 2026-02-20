«Белогорье» на выезде обыграло «Кузбасс» в матче Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» одержал победу над кемеровским «Кузбассом» в матче 26-го тура Суперлиги. Встреча прошла в Кемерове и завершилась со счетом 3:1 в пользу белгородцев.

Соперники разыграли первую партию в равной борьбе, однако в итоге «Белогорье» проиграло ее со счетом 25:23. Во второй партии белгородцы сравняли счет, разгромив «Кузбасс» — 25:13. Третья и четвертая партии также остались за «львами» — 25:20 и 25:21 соответственно. По итогам матча «Белогорье» значительно превзошло соперника в эффективности блока (15 против 4) и подаче (7 эйсов против 2), допустив при этом меньше ошибок (23 против 27).

В начале недели «Белогорье» проиграло петербургскому «Зениту» в матче 25-го тура Суперлиги. Встреча прошла в Туле и завершилась со счетом 0:3 (26:28, 19:25, 23:25). 24 февраля белгородцы сыграют с МГТУ на домашней арене.

Ульяна Ларионова