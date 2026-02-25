«Он кричал, что из машины вылетели дроны»

Как стало известно “Ъ”, ГСУ СКР прекратило уголовное преследование погибшего летом прошлого года при взрыве грузовика с дронами в Амурской области водителя Василия Пытикова. Дочь фигуранта утверждает, что вынуждена была согласиться с этим, хотя не верит в виновность отца. Родственники других шоферов, в том числе Михаила Рюмина, обвиняемых в теракте, продолжают добиваться их оправдания. По версии защиты и близких, украинские спецслужбы использовали их втемную.

Дочь шофера Светлана Пытикова рассказала “Ъ”, что уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи со смертью отца. «Я подписала (документы.— “Ъ”), но могу с уверенностью сказать, что водители не виновны»,— отметила девушка. Косвенным доказательством причастности водителя к теракту стали фото и видео из поездки, которые тот отправлял родственникам и друзьям. В частности, он фотографировался на фоне злополучного грузовика, перевозившего модульный дом с замаскированными под крышей дронами. Однако дочь водителя отмечает, что он делал съемки и во время других поездок. Сейчас Светлана Пытикова ждет окончания следствия, чтобы понять, в каком качестве в уголовном деле будет фигурировать ее отец.

Андрей Рюмин, брат Михаила Рюмина, также работающий водителем, рассказал “Ъ”, что последний раз разговаривал с ним 1 июня 2025 года. В тот день брат доехал до площадки в Ивановской области, которую ему обозначили как разгрузочную:

— Михаил сказал по телефону, что уже стоит на месте выгрузки, что созвонился с Артемом (Тимофеев, отправитель грузов, разыскиваемый как организатор терактов.— “Ъ”) и тот сказал, что можно выгружаться, предоплату сделали. В общем, мы разговаривали, и Михаил вдруг сказал: у меня что-то машину затрясло. Смотрит — крыша отлетела у одного из домиков, который он вез. Потом говорит — дрон летит.

По словам Андрея Рюмина, брат вначале решил, что дрон ударил в крышу, а потом от второго домика тоже крыша отлетела и вылетел еще один беспилотник.

Супруга водителя Галина в тот день тоже разговаривала с Михаилом. С утра все было нормально, а в обед ей позвонил шокированный супруг:

— Он кричал, что из его машины вылетели дроны, он был в шоке. Вызвал полицию, позвонил другому водителю в Челябинск, чтобы тот тоже сообщил в полицию и сказал, где их грузили, а сам ждал сотрудников. Позже он позвонил еще раз, сказал, что приехали из ФСБ. Все, больше я с ним не разговаривала. На следующий день мне сообщили о его задержании и аресте (Октябрьским районным судом Иваново.— “Ъ”).

Женщина уверена, что ее муж не виновен, что его использовали втемную. По словам Галины Рюминой, то, что он сам вызвал полицию и позвонил в Челябинск, доказывает его непричастность к теракту.

Она особо отметила, что Михаил по жизни патриот, человек еще старой закалки, хотел пойти на СВО, но здоровье подкачало.

У Галины Рюминой сохранились фотографии, которые муж выслал ей в день теракта. Михаилу удалось даже сфотографировать на телефон вылетающие из его грузовика дроны.

По словам госпожи Рюминой, на платного адвоката у семьи нет денег, Михаилу Рюмину предоставили государственного защитника по назначению. Сам он в письме жене из СИЗО (имеется в распоряжении “Ъ”) сообщил, что у него новый адвокат и, похоже, она не ознакомлена с его показаниями при задержании в Иваново.

«Я сам вызвал полицию, все показал и рассказал, на телефоне ничего не стирал и не шифровал, отдал им все как есть и Б. позвонил в Челябинск, сказал, чтобы он вызвал полицию и показал им место, где нас грузили... Это 100% доказательства моей невиновности...» — говорится в письме господина Рюмина.

Его брат объяснил “Ъ”, что водители отвечают за сохранность груза, а не за его содержание:

— Водитель должен убедиться, что груз закреплен, это главное. Чтобы домики были не битые, чтобы потом клиент не предъявлял претензии. Внутри не проверяем, тем более они закрытые. У Михаила в этих домиках крыши были с солнечными батареями, их нельзя было через верх перетягивать стяжными ремнями, они крепились только снизу к площадке…

Как сообщал “Ъ”, обвиняемыми по громкому уголовному делу о налете украинских БПЛА на военные аэродромы России стали пять водителей-дальнобойщиков из Челябинска, которые перевозили трейлеры с замаскированными дронами к местам атак. Михаил Рюмин, Сергей Канурин, Александр Зайцев и Андрей Меркурьев находятся в СИЗО. Водитель еще одного грузовика, Василий Пытиков, погиб при взрыве груза в Амурской области. Шоферы обвиняются в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего причинение значительного ущерба (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Минобороны оценило его в 2 млрд руб. Также ГСУ СКР обвинило водителей в незаконном приобретении и перевозке взрывчатки организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Сами дроны были запущены сотрудниками украинских спецслужб дистанционно. До мая Басманным райсудом фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

