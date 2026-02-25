Российский рынок ПО в 2025 году превысил 800 млрд рублей

Российский рынок программного обеспечения в 2025 году увеличился на 21% и достиг 808 млрд руб., подсчитали Apple Hills Digital и Yandex B2B Tech. К 2030 году аналитики ожидают замедления темпов роста до 15% в год и объема рынка на уровне 1,7 трлн руб. Доля облачных решений за этот период вырастет с 27% до 51%, тогда как on-premises сократится до 49%.

Сегмент IaaS к 2030 году вырастет со 101 млрд до 226 млрд руб., PaaS — со 117 млрд до 277 млрд руб. (драйверы — контейнеризация, MLOps и GenAI), SaaS — с 312 млрд до 835 млрд руб. за счет ERP, CRM и коммуникаций.

Руководитель бизнес-аналитики Т1 Александр Фролов считает, что развитие ИИ может негативно сказаться на SaaS: «Экономический эффект стал главным критерием оценки внедрения», а ИИ-агенты позволяют создавать кастомизированное ПО с меньшими затратами, снижая спрос на тиражные продукты.

Константин Анисимов (Astra Cloud) отмечает поддержку отрасли за счет целей правительства по удвоению IT-инвестиций, интереса к ИИ и «более глубокой фазы импортозамещения». Облака становятся способом «переждать» дорогое оборудование.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Код доступа к деньгам».