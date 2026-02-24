Гостевым домам очертили границы

Владельцы гостевых домов пожаловались на закон о регулировании своих услуг. Как рассказали “Ъ FM” бизнесмены, принятая в рамках тестового режима инициатива разрешает строить и развивать такое жилье только в границах населенных пунктов. Кроме того, один собственник может зарегистрировать только один гостевой дом на своем участке. При этом размер объекта не имеет значения.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Но при таких условиях убытки перекроют возможности для развития бизнеса, рассказал “Ъ FM” владелец гостевых домов и глэмпингов Владимир Митрофанов:

«У нас есть тысячи участков в России, которые находятся за границей населенного пункта. Наоборот, так даже удобнее людям. Эти территории относятся к категории СХ-2. Например, у меня на берегу реки на законных основаниях стоят три маленьких жилых домика. Там нет соседей, никто никому не мешает. Объекты находятся на кадастровом учете, мы платим налоги за сами дома, землю, электричество и так далее. Но в новый закон они не впишутся, причем всего лишь из-за этой маленькой приписки, что гостевые дома нельзя размещать вне населенных пунктов. В 500 м от меня деревня, вот там можно будет работать. А в домике на берегу реки нельзя станет людей принимать на законных основаниях. Это во-первых.

Есть еще один момент: у меня более 30 соток земли и малюсенькие дома по 20 кв. м. То есть внутри жилая комната, санузел, теплые полы, кондиционер, Wi-Fi. При этом территория огромная. Но по этому закону одному хозяину на одном земельном участке, неважно, какой он площади, полагается иметь только один гостевой домик. Это станет проблемой.

Сейчас очень активно развиваются гостевые дома, в частности, на Алтае, в Краснодарском крае, куда миллионы туристов приезжают. Сейчас в Золотое кольцо включили еще 49 населенных пунктов, например, поселок Пурех и город Чкаловск. Вот мои объекты находятся между ними, от одного пять минут езды, от другого — 15. Так что все мои соседи выйдут из "серой зоны"».

Участники рынка гостевых домов подчеркивают, что коррекция законодательства позволит легализовать бизнес, а значит, увеличить поступление налогов в бюджет. В противном случае собственникам придется перерегистрировать объекты как отели или гостиницы, опасаются собеседники “Ъ FM”. Но это хорошая альтернатива для небольшого бизнеса, считает владелица сети глэмпингов «Точка Немо» Нина Синицына:

«Мы оказываем похожие услуги для наших гостей. Предположу, что если не устраивают ограничения по гостевым домам, то, может быть, имеет смысл рассмотреть работу гостиницы, отеля либо базы отдыха. Основное, на что направлена эта инициатива, — это стандартизация этих услуг.

Я считаю, что для тех объектов, которые ведут свой бизнес именно в сфере загородной рекреации, загородного туризма, конечно, нужно выбирать землю, на которой ты работаешь. Есть вид разрешенного использования земли, ее категории. В рамках населенного пункта есть возможность и иметь гостевые дома, и сдавать их в аренду, и вести гостиничную деятельность. Собственно, есть три категории, в рамках которых можно вести рекреационную деятельность».

При этом переход в категорию «отели и гостиницы» для гостевых домов крайне невыгоден, считает владелец объектов в адыгейском поселке «Дача у горы» Дмитрий:

«Мы просто сделали два своих дома жилыми. У меня есть еще доля в гостиничном бизнесе. Я каждый день общаюсь с друзьями, коллегами у нас в туристическом поселке и вижу все, что происходит. К примеру, если бы я не был юридически грамотным, то, наверное, построил бы сейчас четыре коттеджа с общей территорией и сдавал бы их в аренду. Именно так раньше делали все владельцы гостевых домов, уплачивая налог. В таком случае я не утруждался бы оформлением этого объекта как гостиницы, потому что раньше эта сфера вообще никак не контролировалась. Сейчас же с этим новым законом при наличии небольшого номерного фонда нет какого-либо смысла получать официальный статус гостиницы, например».

Опрошенные “Ъ” аналитики рынка отмечают, что примерно 40% гостевых домов могут работать нелегально. По данным «Авито Путешествий», в среднем за последние три года в экспериментальных регионах предложение гостевых домов увеличилось почти в два с половиной раза. Самая выраженная динамика зафиксирована в Кемеровской и Иркутской областях, а также Ставропольском крае.

Леонид Пастернак