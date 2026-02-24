Фонд «Второй шанс» представил «Кодекс этичной реабилитации» наркозависимых

Фонд «Второй шанс» презентовал «Кодекс этичной реабилитации» для людей с наркозависимостью. Документ разрабатывали профильные медицинские центры, эксперты в сфере реабилитации и общественники. В презентации кодекса приняли участие вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков, рэпер Алексей Долматов (Guf) и представители более 20 реабилитационных центров.

Цель разработки кодекса — совершенствование системы реабилитации в России, разработка стандартов для организаций, работающих с зависимостями, пояснили «Ъ» в партии «Новые люди». Документ прописывает принципы добровольности лечения, отказа от насилия и принуждения, применение методов доказательной медицины. Особое внимание в документе уделено борьбе с нелегальными ребцентрами.

«За 25 лет я был больше чем в 10 рехабах. Я оказался в ''черном рехабе'', в таком страшном месте, что после выхода оттуда из-за стресса начал снова употреблять. Очень много друзей потерял из-за наркотиков и таких центров. Видел сломанные судьбы: как издеваются над людьми, привязывают скотчем к кровати, заставляют смотреть в стену весь день или целые сутки молчать»,— сказал Алексей Долматов на презентации кодекса.

Фонд «Второй шанс» был учрежден летом 2025 года, после смерти рэпера Паши Техника (Павла Ивлева). Организация ставит своей целью помощь наркозависимым, борьбу с пропагандой наркотиков и мошенничеством в сфере реабилитации. Учредителями фонда стали мать рэпера Надежда Ивлева и клинический психолог Виктор Блинов. В попечительский совет входят Владислав Даванков, основатель проекта «Выжившие» Максим Урядов и основатель сети клиник «Свобода» Антон Соколов.

Полина Мотызлевская